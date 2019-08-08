أرسنال يقترب من ضم تيرني ويحاول جذب لويز (تقارير)

ينوي أرسنال تعزيز دفاعه بشكل لافت في الساعات الأخيرة قبل اقفال باب الانتقالات الخميس عشية انطلاق الدوري الانكليزي لكرة القدم، باقترابه من التعاقد مع الاسكتلندي كيران تيرني والبرازيلي دافيد لويز، بحسب التقارير الصحافية.

وكان الظهير الأيسر تيرني هدفا لارسنال طوال الصيف الحالي، وقد رفض سلتيك الاسكتلندي عرضين من "المدفعجية" للتخلي عن اللاعب الشاب البالغ 22 عاما.

لكن تيرني الذي غاب عن تعادل سلتيك مع كلوج الروماني الأربعاء حيث يتعافى من جراحة لاستئصال الزائدة الدودية، يتوقع أن يسافر الى لندن في ظل تقارير حول اتفاق الفريقين على صفقة بقيمة 25 مليون جنيه استرليني (نحو 30 مليون دولار أميركي).

وعلق مدرب سلتيك نيل لينون عن احتمال خسارة تيرني لشبكة "بي بي سي": "قلت في الأيام القليلة الماضية إن هذا الأمر لن يفاجئني".

تابع "إذا ذهب، سيرحل مع أمنيات الجميع بتحقيق النجاح. هو موهبة كبيرة وشاب رائع".

وقد يتوصل أرسنال الى حل لضم قلب دفاع مع اقترابه من جذب البرازيلي دافيد لويز من جاره تشلسي لسنتين مقابل 8 ملايين جنيه (9,6 ملايين دولار) بحسب شبكة "بي بي سي".

ولم يتدرب لويز البالغ 32 عاما مع باقي زملائه الأربعاء.

قال مدرب أرسنال الاسباني أوناي ايمري "اذا نجحنا في اليوم الاخير سنوقع مع قلب دفاع إضافي، لكن مع أحد القادرين على مساعدتنا".

واشارت تقارير الى ان لويز ليس على علاقة جيدة مع المدرب الجديد لتشلسي فرانك لامبارد الذي يفضل عليه الألماني أنطونيو روديغر والفرنسي كورت زوما والدنماركي أندرياس كريستنسن.

وتلقى أرسنال 51 هدفا في دوري الموسم الماضي ويغيب عن دوري ابطال أوروبا للموسم الثالث تواليا. وتعرض دفاعه لضربة بانتقال الفرنسي المخضرم لوران كوسييلني الى بوردو الثلاثاء، لكنه عقد صفقة تاريخية بضم المهاجم العاجي نيكولا بيبي من ليل الفرنسي بثمانين مليون يورو.

