أرتيتا يمنح تشاكا دعماً قوياً

وردّ الدولي السويسري تشاكا بغضب على الجماهير عندما هتفت ضده أثناء خروجه من الملعب عقب مواجهة كريستال بالاس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وسحب المدرب السابق أوناي إيمري منه شارة القيادة.

وعاد اللاعب البالغ عمره 27 عاماً، الذي استبعد من التشكيلة بعد مشكلته مع الجماهير، إلى الفريق حيث قال أرتيتا مساعد مدرب مانشستر سيتي السابق عند تسلمه مهام منصبه الجديد في أرسنال الأسبوع الماضي إنه سيمنح تشاكا كل الدعم.

وقال لاعب وسط أرسنال السابق لوسائل إعلام بريطانية قبل مواجهة بورنموث في وقت لاحق اليوم الخميس "عندما انتقلت من أرسنال إلى سيتي لبداية مسيرتي التدريبية كنا نبحث عن لاعب في مركزه (تشاكا) لضمه وكان واحدا بين القائمة التي رشحتها".

وتابع "كنت سعيدا عندما تعاقد أرسنال معه لأني رأيت أنه سيصبح لاعباً رائعاً. وبالفعل قدم العديد من الأشياء الجيدة لكنه في موقف صعب حالياً وتصاعد موقفه مع الجماهير حتى انفجر.

وأضاف "لكني سعيد بمدى استعادة علاقته الجيدة مع الجماهير وعودته للفريق تدريجياً وتعامل الجماهير معه بإيجابية. من الصعب تغيير السيناريو بالكامل منذ ما كانت عليه علاقته مع الجماهير إلى أن تصبح مميزة بالكامل لكننا نسير في الطريق الصحيح".

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أنّ تشاكا قد ينتقل إلى هيرتا برلين لكن أرتيتا قال إنه تحدث مع اللاعب بشأن مستقبله.

وختم أرتيتا "أبلغته مدى حرصي على بقائه وأهميته للفريق وما أتوقعه منه. فأنا هنا لمساعدته وأريده أن يشعر أننا خلفه ونسانده".