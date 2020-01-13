أرتيتا يكلّف لاكازيت وبيبي بسد فراغ أوباميانغ

ورفع الهداف الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ الذي تم إيقافه لثلاث مباريات، رصيده الى 16 هدفا مع "المدفعجية" هذا الموسم في جميع المسابقات في التعادل (1-1) أمام كريستال بالاس في المرحلة 22 من الدوري السبت، الا انه طرد من المباراة لارتكابه خطأ عنيفا ما سيجبره على الغياب ثلاث مباريات.

بهذا التعادل، بات أرسنال العاشر متخلفا بـ11 نقطة عن المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة الى دوري ابطال أوروبا، ومتقدما بفارق 7 نقاط فقط عن أستون فيلا الثامن عشر الذي يحتل أول مراكز منطقة الهبوط.

الا ان أرتيتا ناشد بيبي ولاكازيت ليكونا حاسمين أمام المرمى في غياب اوباميانغ، إذ يستضيف الفريق شيفيلد يونايتد السادس السبت في الدوري قبل أن يحل ضيفا على تشلسي بعده بثلاثة ايام، فيما يلتقي مع بورنموث في الدور الرابع من كأس الاتحاد الانكليزي في 27 من الشهر الحالي.

ولم يرتق بيبي أغلى لاعب في تاريخ النادي اللندني بعد انتقاله في الصيف من ليل الفرنسي بصفقة بلغت 72 مليون جنيه استرليني (93 مليون دولار) الى مستوى التطلعات، مسجلا خمسة اهداف فقط هذا الموسم، فيما في رصيد لاكازيت ستة اهداف في جميع المسابقات، ولم يجد طريق المرمى منذ ست مباريات وتحديدا منذ مواجهة ستاندار دي لياج البلجيكي في الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" في 12 كانون الاول/ديسمبر الفائت.

وقال أرتيتا "عليهما التقدم خطوة الى الامام. إن لم يكن (أوباميانغ) قادرا في المساهمة مع الفريق بأهداف، لذا على شخص آخر القيام بذلك وأريد أن أرى ردة الفعل هذه".

وتابع المدرب الذي خلف مواطنه اوناي ايمري على رأس الجهاز الفني أواخر العام الفائت "يغيب عن صفوفنا ربما اللاعب الاهم وهذا ليس بالامر الجيد، ولكن لدينا لاعبون آخرون قادرون على اللعب في هذا المركز لذا سنجد الطريقة المناسبة ونكون على قدر المنافسة".

وقد يعول أرتيتا أيضا على اللاعبين الشباب ويستعين بهم كالبرازيلي غابريال مارتينيلي (18 عاما) الذي يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الفريق هذا الموسم برصيد ثمانية اهداف في جميع المسابقات، أتت معظهما في مسابقات الكأس، اضافة الى ايدي نكيتيا الذي عاد مؤخرا من اعارة الى ليدز يونايتد من الدرجة الاولى بعد أن فشل في ايجاد مكان له في التشكيلة الاساسية.

وعلق أرتيتا "في الوقت الحالي يجب أن نفكر على المدى المتوسط والبعيد مع ايدي. علينا أن نحترم تطوره ولا نريد اتخاذ قرار مبني فقط على مباراتين او ثلاث".