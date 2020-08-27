أرتيتا يثق في استمرار أوباميانغ مع أرسنال

وتصدر لاعب منتخب الغابون البالغ من العمر 31 عاماً هدافي أرسنال في الموسمين الماضيين ويتبقى له عام واحد في عقده الحالي مع الفريق.

وأبلغ أرتيتا الصحفيين في مؤتمر افتراضي قبل مباراة درع المجتمع يوم السبت أمام ليفربول في ويمبلي "أتحلى دائماً بالإيجابية. أجرينا محادثات جيدة معه ومع وكيل أعماله.

"أثق أننا سنصل إلى اتفاق قريبا. أتوقع أن يكون أوباميانغ سعيدا جدا بالبقاء في النادي لفترة طويلة".

وأكد أرتيتا أيضا أن المفاوضات لا تزال جارية لضم قلب الدفاع البرازيلي غابرييل (22 عاما) من ليل الفرنسي حيث يسعى أرسنال لتدعيم خط دفاعه قبل الموسم الجديد.

وقال أرتيتا "نسعى للانتهاء من هذه الصفقة. كل شيء يسير على ما يرام، نتابع هذا اللاعب منذ فترة طويلة ونرى أنه الشخص المناسب لتعزيز التشكيلة. لو نجحنا في إنهاء هذا التعاقد سنكون سعداء جدا".

لكن مستقبل لاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس البالغ من العمر 24 عاما، والذي قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في أرسنال، لا يزال يكتنفه الغموض وقال أرتيتا إن الكرة الآن في ملعب ريال مدريد.

وأوضح "قال لي بصراحة إنه يرغب في الاستمرار مع أرسنال لكن الكرة الآن في ملعب ريال مدريد ولا أدري حتى الآن ما الذي يرغب فيه النادي الإسباني بالنسبة لهذا اللاعب"



