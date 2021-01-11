أرتيتا يأمل في استمرار تطور أرسنال

وفاز أرسنال في آخر ثلاث مباريات بالدوري وبدأ حملة الدفاع عن لقب كأس الاتحاد الإنكليزي بالفوز 2-صفر على نيوكاسل يوم السبت بفضل هدفين في الوقت الإضافي.

وسيستضيف فريق أرتيتا بالاس في استاد الإمارات غداً الثلاثاء قبل استقبال نيوكاسل بعد أربعة أيام.

وأبلغ أرتيتا الصحفيين اليوم الاثنين: "المباراتان القادمتان حاسمتان لرؤية الاتجاه الذي اتخذناه لتحسين الأوضاع".

وأضاف أرتيتا الذي يحتل فريقه المركز 11 بعد انطلاقة متواضعة "سنرى إن كان يمكننا البناء على النتائج الأخيرة في المباراتين المقبلتين".

وانهمرت دموع المهاجم غابرييل مارتينيلي عقب إصابته في الكاحل خلال إحماء قبل مباراة الكأس لكن المدرب الإسباني يأمل في عودة المهاجم البرازيلي (19 عاما) خلال وقت قريب.

وتابع "لم نفحصه بعد المباراة لأنه كان يتألم بشدة ولكنه خضع لفحوص بالأمس وتبدو حالته أفضل وليست خطيرة ويمكننا الاعتماد عليه في وقت قريب".

كما أشار إلى أن لاعب الوسط توماس بارتي أصبح جاهزا للعودة بينما قال إن موقف مسعود أوزيل لم يتغير وسط توقعات برحيل لاعب الوسط الألماني اذا تلقى النادي عرضا جيدا.

