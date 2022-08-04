أرتيتا يأمل أن ينقل جيسوس عقلية الفوز إلى أرسنال

يبدأ ابن الـ25 عامًا مسيرته رسميًا مع أرسنال في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم ضد مضيفه كريستال بالاس الجمعة، بعد انتقاله هذا الصيف من سيتي الذي حقق معه لقب الدوري أربع مرات.

يصل جيسوس إلى النادي اللندني بحثًا عن المزيد من الوقت على أرض الملعب، في مسعاه للانضمام إلى تشكيلة المنتخب البرازيلي في كأس العالم في قطر نهاية العام الحالي.

قال أرتيتا خلال المؤتمر الصحافي على هامش المباراة "عندما تجلب لاعبين من طراز عالٍ من أندية كبرى حققوا نجاحات على مر السنوات، تكون التوقعات عالية".

وتابع "الدور الذي سيلعبه غابي هنا سيكون مختلفًا تمامًا عن الدور الذي لعبه غابي في ناديه السابق. إنه موهبة رائعة ويتمتع بعقلية معدية وسيقدم لنا إضافة كبيرة، ولكن نحن فريق في نهاية المطاف".

كما ضم أرسنال الظهير الأوكراني أولكسندر زينتشنكو من سيتي، في حين أن صفقات كالبرتغالي فابيو فييرا، البرازيلي الشاب ماركينيوس والحارس الأميركي مات تورنر وعودة الفرنسي ويليام صليبا من فترة إعارة في مرسيليا قد عززت تشكيلة أرسنال.

قال أرتيتا "نحن جميعًا متحمّسون. حظينا بالفترة التحضيرية التي نريد، كانت منظمة جدًا، حققنا نتائج جيدة وتحضيرات جيدة وأداء جيد".

وأضاف "ولكن الآن تبدأ الكرة في الدوران في سياق مختلف تمامًا وضد فريق في الدوري الممتاز ونعرف ما يجب توقعه".