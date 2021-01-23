آستون فيلا يغلب نيوكاسل بثنائية

وحسم آستون فيلا نتيجة المباراة في شوطها الأول بهدفين سجلهما أولي واتكينز بضربة رأسية من مسافة قريبة (13)، والبوركينابي برتران تراوريه بتسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من صانع الالعاب الدولي جاك غريليش (42).

وهو الفوز الأول لآستون فيلا بعد خساراتين وتعادل واحد، فرفع رصيده إلى 29 نقطة وارتقى إلى المركز الثامن بفارق الأهداف امام تشيلسي وساوثهامبتون.

ويملك استون فيلا مباراتين مؤجلتين أخريين.

في المقابل، تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 19 نقطة في المركز السادس عشر بخسارته الرابعة على التوالي والسادسة في مبارياته الثماني الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز.

