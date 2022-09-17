ريان مانينغ افتتح باب التسجيل لأصحاب الأرض عند الدقيقة الحادية والستين، بعدها بثلاث دقائق أضاف لوك كاندل الهدف الثاني، وأحرز جويل بيرو الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة والثمانين ضامناً لفريقه النقاط الثلاث.

تعادل سندرلاند وواتفورد

وضمن منافسات الجولة الحادية عشرة أيضاً انتزع سندرلاند تعادلاً ثميناً من ميدان مضيفه واتفورد بهدفين لمثلهما.

واتفورد افتتح النتيجة في الدقيقة الرابعة والثلاثين عبر لاعبه كينان ديفيس، وانتظر سندرلاند حتى نهاية الشوط الأول ليعدّل النتيجة بهدف أحرزه أجيبولا آليسيه.

وفي الدقيقة الثانية والستين سجّل لوك أونيان هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه مانحاً الأسبقية لواتفورد من جديد، قبل أن يفرض التعادل من جديد بهدف جاء في الدقيقة السابعة والثمانين.

