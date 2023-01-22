وتحصل أصحاب الضيافة على ركلة جزاء بعد خطأ دايل فراي الذي نال على إثره البطاقة الحمراء ليُنفذ ستيوارت الركلة غير أن حارس المرمى تصدى لها في مناسبةٍ أولى قبل ان تعود الكرة لستيوارت وينجح أخيرا في هز الشباك مُوَقعا على هدف افتتاح النتيجة، ثم تمكن بعدها ديالو من إضافة ثاني أهداف المواجهة.

