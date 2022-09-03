توم كونوي سجل الهدف الأول لبريستول سيتي عند الدقيقة الثانية والأربعين، وبعدها استطاع زميله ناكي ويلس أن يسجلَ الهدفَ الثاني عند الدقيقة الخامسة والخمسين.

وفي الدقيقة الحادية و السبعين سجل تيري دولان أول أهداف بلاكبيرن روفرز وبعدها عاد ناكي ويلس ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقة عند الدقيقة الثالثة و السبعين، وفي الوقت المبدد من اللقاء سجل بنجامين بريريتون الهدف الثاني لبلاكبيرن روفرز.

تعادل بيرنلي ووست بروميتش ألبيون

هذا وتعادل بيرنلي مع مضيفه وست بروميتش ألبيون بهدف لمثله في افتتاح الجولة.

الفريق الزائر تحصّل على ركلة جزاء تولى تنفيذها جاي رودريغيز ليحرزَ منها هدف التقدم عند الدقيقة الثلاثين وفي الأنفاس الأخيرة من المواجهة أدرك براندون توماس أسانتي التعادل لأصحاب الأرض ليكتفيَّ كلُ فريق بنقطة.

