

وانتصر سوانسي سيتي على ضيفه برينتفورد 1-0 في ذهاب نصف نهائي دوري الدرجة الأولى، ضمن مساعيه للتأهل إلى الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجّل أيو هدف اللقاء الوحيد قبل قرابة 10 دقائق على النهاية (81) معوضاً إخفاقه في ترجمة ركلة جزاء نفذها بنفسه في الدقيقة الرابعة والستين.

واستفاد سوانسي من طرد ريكو هنري من صفوف الضيف في الدقيقة الخامسة والستين.

وسيلاقي سوانسي برينتفورد إياباً في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، كما سيلاقي المتأهل بينهما، الفريق الذي سيصعد من مباراة كارديف سيتي مع فولهام، إذ ستأهل البطل إلى الدوري الممتاز.



