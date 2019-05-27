مائة وسبعون مليون جنيه إسترليني ستكون بانتظارِ المتأهل الثالث للدوري الإنكليزي الممتاز حين يتواجه أستون فيلا وديربي كاونتي في نهائي الملحقِ المؤهل للدوري الممتاز على ملعب ويمبلي.فيلا سيبحث عن تعويض خسارته في نهائي الموسم الماضي، بينما يريد فرانك لامبارد أن يحقق نجاحاً في موسمه الأول كمدرب لديربي كاونتي.
أستون فيلا وديربي كاونتي يتنافسان على بطاقة الصعود إلى الممتاز
مائة وسبعون مليون جنيه إسترليني ستكون بانتظارِ المتأهل الثالث للدوري الإنكليزي الممتاز حين يتواجه أستون فيلا وديربي كاونتي في نهائي الملحقِ المؤهل للدوري الممتاز على ملعب ويمبلي.فيلا سيبحث عن تعويض خسارته في نهائي الموسم الماضي، بينما يريد فرانك لامبارد أن يحقق نجاحاً في موسمه الأول كمدرب لديربي كاونتي.
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