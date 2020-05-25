هال سيتي يعلن عن إصابتين في صفوفه بفيروس كورونا

وذكر النادي أنّ هذه النتيجة جاءت بعد جولةِ الفحوصاتِ الأولى التي أجرتها رابطة ُ كرة القدم الإنكليزية، وأضاف النادي أنّ الخصوصيّةَ الطبيّة تحتّم عدمَ الكشفِ عن هويّة المصابين، مطالبا أجهزة الإعلام باحترام ذلك وأضاف هال أنّ المصابين لا يُعانـِيان من أي أعراض ٍ متعلّقة بفايروس كورونا لكنّهـُما سيَخضَعان للعَزل الذّاتي لمدّة سبعةِ أيام.

وجاءَ إعلانُ نادي ها بعد بيان رابطةِ كرة القدم الإنكليزية، الذي جاء فيه خضوع ألف وأربعة َ عشر لاعباً وأعضاء الطواقم التدريبية للأندية الأربعةِ والعشرين التي تـُمثّـل قِـوامَ أنديةِ دوريّ التشامبيونشيب لفحوصات فيروس كورونا.

وجاءت النتيجة ُ بإصابتين فقط وأكد نادي هال أنّها في صفوفه وأضافت رابطة كرة القدم الانكليزية أنّها ستواصل الفحوصات بشكل دوريّ استعدادا لإمكانيّة استئناف الموسم.

