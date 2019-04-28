وكان نوريتش قد ضمن السبت العودة إلى الدوري الممتاز في 2019-2020 بعد غياب ثلاثة مواسم، بفوزه 2-1 على بلاكبيرن روفرز وابتعاده في صدارة دوري الدرجة الإنكليزية الأولى في المرحلة ما قبل الأخيرة.

ورفع نوريتش بفوزه الفارق إلى تسع نقاط عن صاحب المركز الثالث ليدز يونايتد "قبل خوض الأخير مباراته الأحد أمام أستون فيلا"، مع تبقي ست نقاط ممكنة من المباراتين المقبلتين للأخير.

وفي مباراته ضد أستون فيلا، تقدم ليدز 1-صفر في الدقيقة 72 عبر البولندي ماتيوس كليتش. لكن الهدف أثار اعتراض لاعبي أستون فيلا، إذ سجل بينما كان زميلهم العاجي جوناثان كودجيا ممداً على الأرض مصاباً، ولم يقم لاعبو ليدز بإيقاف اللعب للسماح بمعالجته.

وتسبب الهدف بتدافع بين لاعبي الفريقين طرد خلاله لاعب أستون فيلا الهولندي أنور الغازي، بينما اعترض مساعد مدرب أستون فيلا، النجم السابق جون تييري، أمام بييلسا على عدم ركل لاعبيه الكرة الى خارج الملعب لإتاحة معالجة لاعبه المصاب على أرض الملعب.

ولدى قيام لاعبي فيلا بركل الكرة في منتصف الملعب لاستئناف اللعب بعد الهدف، أحجم لاعبو ليدز بقرار من بييلسا، عن محاولة انتزاعها، وسمحوا للاعبي أستون فيلا بتسجيل هدف التعادل، لتنتهي المباراة 1-1.

وبهذه النتيجة، بات ليدز غير قادر على اللحاق بصاحب المركز الثاني شيفيلد الذي فاز السبت على إيبسويتش تاون 2-صفر، اذ تفصل بينهما خمس نقاط قبل مباراة واحدة من ختام الموسم.

ويصعد إلى الدوري الممتاز صاحبا المركزين الأول والثاني في ترتيب الـ "تشامبيونشيب" (دوري الدرجة الأولى في إنكلترا، وهي الثانية عمليا بعد الدوري الممتاز)، بينما تخوض الفرق التي تحتل المراكز بين الثالث والسادس ملحقا ينال بموجبه فريق واحد بطاقة التأهل الثالثة.

