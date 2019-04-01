كوينز بارك رينجرز يقيل ستيف ماكلارين

ويغادر ماكلارين (57 عاماً) مقاعد تدريب النادي اللندني بعد سلسلة من النتائج السيئة حيث يقبع الفريق في المركز السابع عشر برصيد 44 نقطة بفارق ثماني نقاط فقط عن منطقة الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وتسلم ماكلارين الذي سيحل مساعده جون أوستاس محله بشكل مؤقت، مهامه الصيف الماضي، وقاد الفريق في 46 مباراة في مختلف المسابقات، حقق خلالها 16 فوزاً و9 تعادلات و21 خسارة.

ولم ينجح ماكلارين الذي كان مساعداً للمدرب الأسطوري السابق لمانشستر يونايتد "السير" أليكس فيرغوسون، في قيادة منتخب إنكلترا للتأهل إلى كأس أوروبا 2008.

ومع عودته للإشراف على تدريب الأندية، قاد ماكلارين توينتي إنشكيده الهولندي للفوز بلقب الدوري المحلي عام 2010، ثم أشرف على تدريب فولفسبورغ الألماني (2010-2011) قبل أن يعود مجدداً إلى توينتي (2012-2013).

وفي انكلترا، تنقل ماكلارين بين أندية ميدلزبره، دربي كاونتي، نوتنغهام فوريست ونيوكاسل يونايتد.

