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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الدرجة الأولى

ديربي كاونتي يعلن تعيين واين روني مدرباً

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أعلن ديربي كاونتي في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الجمعة عن تعيين الأسطورة واين روني كمدرب للفريق الأول.

AFP

وذكر الفريق الناشط في دوري الدرجة الأولى من خلال بيان رسمي: "نادي ديربي كاونتي لكرة القدم سعيد بتأكيد تعيين واين روني مدرباً جديداً للنادي".

وتابع: "صاحب الـ35 عاماً سيتولى المنصب بعقد يمتد لعامين ونصف أي حتى صيف 2023".

وعبّر روني عن سعادته بالمهمة الجديدة قائلاً: "عندما عدت للمملكة المتحدة ذهلت بإمكانيات ديربي كاونتي" مشيداً بتوفر ظروف النجاح التي يتمناها أي مدرب.

وأوضح روني تفضيله ديربي كاونتي على عدة عروض أخرى.

وحقق روني نتائج جيدة عنما استلم تدريب ديربي كاونتي مؤقتاً في الأسابيع القليلة الفائتة.
 

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