ويليامز سعيد بما حققه من قبل beIN SPORTS October 6, 2021 19:10 0:57 دقيقة أبدى إنياكي ويليامز، لاعب أتليتك بلباو، سعادتَه البالغة بتحطيمه الرقمَ القياسي التاريخي لعدد المشاركات المتتالية في الدوري الإسباني. مقابلات بلباو الدوري الإسباني -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة إسبانيا تتجاوز إيطاليا وتبلغ نهائي دوري الأمم تعادل مخيب بين غينيا والسودان في تصفيات المونديال 0:42 دقيقة محروس يتوقع من فريقه تقديم أفضل ما لديه أمام كوريا 0:44 دقيقة خيتافي يقدم مدربه الجديد فلوريس لوسائل الإعلام 0:45 دقيقة حصة تدريبية للألمان استعداداً لمواجهة رومانيا 0:57 دقيقة ويليامز سعيد بما حققه 13:01 دقيقة ديشان: "مواجهة بلجيكا ستكون صعبة" 2:29 دقيقة برشلونة كان في حالة "إفلاس" في شهر مارس 0:41 دقيقة أوروغواي تستعد لملاقاة كولومبيا 1:04 دقيقة مدرب كوريا بينتو يدافع عن النجم سون قبل لقاء سوريا