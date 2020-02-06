هل سينتقل ميسي من برشلونة مع نهاية الموسم الجاري ؟ February 6, 2020 19:04 2:15 دقيقة أشارت تقارير إعلامية إيطالية وإنكليزية إلى أن أزمة التصريحات التي وقعت بين قائد برشلونة ليونيل ميسي والمدير الرياضي إيريك إبيدال قد تدفع أفضل لاعب في العالم للإنتقال من برشلونة مع نهاية الموسم الجاري. تقارير إخبارية ليونيل ميسي -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة منع مشجع لبورنموث من حضور المباريات لمدة 3 أعوام 0:33 دقيقة الاتحاد المصري: قمة الأهلي والزمالك في موعدها 0:40 دقيقة السد يبلغ ربع النهائي بفوزه على الخريطيات 0:37 دقيقة الدحيل يعبر إلى ربع نهائي كأس أمير دولة قطر 2:15 دقيقة هل سينتقل ميسي من برشلونة مع نهاية الموسم الجاري ؟ 1:46 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 11:23 دقيقة موجز الأخبار 0:41 دقيقة ديمبيلي سيخضع لعملية جراحية في فنلندا 0:38 دقيقة أندية إنكلترا تغيّر موعد إغلاق الميركاتو الصيفي 0:27 دقيقة فاسكو دا غاما يتغلب على ضيفه بيتروليرو