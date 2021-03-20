اقتنص إشبيلية تعادلاً بطعم الفوز من أرض مضيفه ريال بلد الوليد 1-1 يوم السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم وذلك بفضل هدف تاريخي لحارس المرمى المغربي ياسين بونو.

وكان ريال بلد الوليد الذي يقاتل للهروب من شبح الهبوط الطرف الأقرب للفوز بفضل تقدمه بهدف لفابيان أورلانا من ركلة جزاء قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول.

ورفض ياسين بونو الاستسلام عقب فشل فريقه في إدراك التعادل رغم الفرص الكثيرة التي أتيحت لرفاقه (10 تسديدات)، إذ تقدم لركلة ركنية وسجل التعادل بعد كرة حائرة في منطقة الجزاء (90+4).

وأصبح بونو أول حارس مرمى عربي يسجل في الدوريات الخمسة الكبرى وأول حارس مرمى يسجل لإشبيلية في الدوري الإسباني، إضافة لأنه سجّل أول هدف في مسيرته الإحترافية مع المنتخب والأندية.

وبفضل هذا الهدف الرائع رفع إشبيلية رصيده إلى 55 نقطة في المركز الرابع.

في المقابل، فشل بلد الوليد في التقدم على سلم الترتيب فتمركز في المرتبة السادسة عشرة مؤقتاً برصيد 27 نقطة.



وفي مباراة أخرى تعادل هويسكا مع أوساسونا دون أهداف.