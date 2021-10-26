وكان فياريال سقط في مباراتيه الأخيرتين ضد أتلتيك بلباو وأوساسونا قبل أن يرفع رصيده الى 12 نقطة في المركز الثاني عشر.

وسجل أنتوني لوسانو من هوندوراس ثلاثية "هاتريك" للضيوف في الدقائق (14، 45+2 و52) فيما أحرز باو توريس (43)، البديل السنغالي بولايي ديا (80) ودانيوما أهداف أصحاب الارض (90+5).

ورغم أنه لم يخسر سوى مباراتين في الدوري، إلا أن فريق المدرب أوناي إيمري تعادل في ست مباريات هذا الموسم مقابل فوزين فقط.

واكتفى أتلتيك بلباو بالتعادل 1-1 أمام مضيفه إسبانيول بعد فوزين في آخر مرحلتين.

وافتتح راوول دي توماس التسجيل لأصحاب الارض في الدقيقة 33 من ركلة جزاء قبل أن يطرد في الثواني الاخيرة للمباراة بسبب سلوك غير لائق، فيما عادل إنيياكي ويليامز للضيوف بعد سبع دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

وحقق ألافيس فوزه الثاني تواليًا في الدوري كان على حساب ضيفه إلتشي بهدف السنغالي مامادو لوم في الدقيقة 47.