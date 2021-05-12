

ورفع النادي الأندلسي رصيده إلى 74 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة عن ريال مدريد الثالث الذي يحل ضيفاً على غرناطة الخميس، وبفارق نقطتين عن برشلونة الذي سقط في فخ التعادل على أرض ليفانتي 3-3 الثلاثاء، مفوتاً على نفسه فرصة اعتلاء الصدارة ولو مؤقتا، بانتظار مباراة أتلتيكو مدريد المتصدر مع 77 نقطة أمام ريال سوسييداد في وقت لاحق اليوم.

ويحلّ فريق المدرب خولن لوبيتيغي في مباراتيه الأخيرتين ضيفاً على فياريال، قبل أن يستقبل ألافيس في مهمة الفوز للحفاظ على حظوظه بإحراز اللقب للمرة الأولى منذ عام 1945 وللمرة الثانية في تاريخه، بانتظار أي عثرة من منافسيه.

وهو الفوز الثالث لإشبيلية على فالنسيا في هذا الموسم، إذ فاز عليه ذهاباً في "الليغا" بهدف نظيف وفي الكأس المحلية بنتيجة 3-صفر.

ووقّع النصيري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (66).

أما فالنسيا فحقق في المرحلة 35 فوزه الأول في 7 مباريات في الدوري، على حساب بلد الوليد بثلاثية نظيفة في مباراته الأولى بعد إقالة مدربه السابق خافي غراسيا في مطلع الشهر الحالي على خلفية تردي النتائج حيث لم يحقق سوى 8 انتصارات في أول 34 مباراة في الدوري في هذا الموسم، ليخلفه موقتاً سالفادور "فورو" ماركو على دكة المدربين.

وتجمد رصيد فالنسيا عند 39 نقطة في المركز الرابع عشر.







