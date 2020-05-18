وقال هازار (29 عاما) في شريط فيديو مصور نشره النادي الإسباني على موقعه الرسمي "أنا سعيد جدا بالعودة إلى ملاعب التدريب مع زملائي، الآن لم نعد ننتظر سوى المباريات" المتوقفة منذ آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف بعد مباشرة الأندية الإسبانية الاثنين تدريباتها الجماعية بمجموعات صغيرة من 10 لاعبين كحد أقصى، "بعد توقف لمدة شهرين، أنا في حاجة لعمل بدني إضافي ومع الكرة أيضا، وبالتالي آمل أن أكون جاهزا للمباراة المقبلة".

وتابع "الأمور أفضل الآن لأننا نستطيع التدريب كما نحب، نستطيع أن نكون ضمن مجموعة ومع حارس مرمى. الأسبوع الأول كان غريبا بعض الشيء".

وتعرّض هازار للإصابة في 22 شباط/فبراير الماضي، خلال المباراة التي خسرها ريال بهدف نظيف أمام مضيفه ليفانتي في الدوري المحلي، لتتكرر الإصابة التي اضطرته للابتعاد عن الملاعب في وقت سابق نحو ثلاثة أشهر، ثم خضع لعملية جراحية في إحدى عيادات مدينة دالاس الأميركية في 5 آذار/مارس.

وعكر تعدد الإصابات موسم هازار منذ انضمامه إلى النادي الملكي آتيا من تشيلسي الإنكليزي في صيف العام 2019 مقابل 100 مليون يورو، إذ غاب عن بداية الموسم بسبب إصابة عضلية تعرض لها في التمارين قبيل انطلاق المنافسات، تلتها ثلاثة أشهر بسبب الإصابة الثانية التي تعرض لها في تشرين الثاني/نوفمبر.

وشارك هازار في 15 مباراة فقط مع ناديه هذا الموسم، سجل خلالها هدفا واحدا.

ويأمل رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس أن يعاود الدوري الإسباني نشاطه اعتبارا من 11-12 حزيران/يونيو، لكنه أشار إلى أن "السلطات الصحية هي التي ستقرر متى سنبدأ".