وكان إلتشي في طريقه الإثنين للحصول على نقطته الثانية قبل أن تهتز شباكه بهدف في الوقت القاتل أمام مضيفه رايو فايكانو (1-2)، ما دفع الإدارة الى اتخاذ قرارها بالتخلي عن المدرب البالغ 44 عاماً والذي استلم هذا المنصب في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

📯 𝗢𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 | Francisco — Elche Club de Fútbol 🌴🥇 (@elchecf) October 3, 2022



وقال إلتشي في بيان "يود النادي أن يشكر المدرب على عمله والتزامه... ونجاحه في إبقاء الفريق في لا ليغا الموسم الماضي"، في إشارة الى إنهائه الدوري المحلي في المركز الثالث عشر.

وبات فرانسيسكو رودريغيز أول مدرب يخسر وظيفته منذ بداية الموسم الحالي من الدوري الإسباني.



