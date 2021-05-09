متابعة: مازن الريس

واتخذ جوان مارتينيز مونيرا حكم مباراة ريال مدريد وإشبيلية التي انتهت بالتعادل 2-2 في المرحلة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني، اتخذ قراراً مثيراً للغاية عقب إلغاء ركلة جزاء لفريق العاصمة واحتساب أخرى لإشبيلية.

واعتمد الحكم في قراره على تقنية الفيديو التي أثبتت قيام البرازيلي ميليتاو بلمس الكرة بيده داخل منطقة جزاء ريال مدريد قبل الهجمة التي جاءت منها ركلة جزاء كتيبة زيدان عقب عرقلة المغربي ياسين بونو للفرنسي بنزيمة قبل قرابة ربع ساعة من النهاية.

والتقطت عدسات الكميرا نقاشاً ودياً بين زيدان ومارتينيز عقب انتهاء المباراة، إذ كان الأخير يشرح سبب اتخاذه لقراره نظراً لامتداد يد ميليتاو بطريقة مستهترة "بحسب ما أوحت به اللقطات".

وقام مارتينيز بإبعاد الألماني توني كروس عن النقاش الدائر مع زيدان بشأن القرار الذي كلّف ريال مدريد التأخر بالنتيجة قبل أن يدرك التعادل 2-2 في الوقت القاتل.

ولم يفوّت بيكيه مدافع برشلونة الفرصة بالتعليق على اللقطة بشكل فيه بعض السخرية، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر: "بالحديث، يتفاهم الناس".

Hablando se entiende la gente. — Gerard Piqué (@3gerardpique) May 9, 2021

وأكدت بعض المصادر الموثوقة أنّ هذه العباراة تستخدم في إسبانيا عندما يتم خلاف بين اثنين بالقول: "بالحديث الأمور يمكن أن تحل".

وأوضحت المصادر أن زيدان كان غاضباً وقال للحكم: "يجب أن تشرحوا لي قانون ركلات الجزاء وموضوع لمس الكرة باليد".

وتلقت آمال ريال مدريد بالمنافسة على اللقب ضربة قوية إذ صار رصيده 75 نقطة وهو ذات رصيد برشلونة وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر.

ويحتاج كل من ريال مدريد أو برشلونة لتعثر أتلتيكو في إحدى مبارياته الثلاث الأخيرة كي تنتعش حظوظ أي منهما في المنافسة على اللقب، علماً أن ريال يتفوق على منافسيه بالمواجهات المباشرة وكذلك أتلتيكو يتفوّق على برشلونة في المواجهات المباشرة.