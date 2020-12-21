ونال النّجمُ الأرجنتينيّ جائزةَ هدّافِ الدوري للمرّة السّابعةِ في مسيرته، محطّـما رقمَ أسطورة أتليتيك بيلباو تيلمو ثارا والذي صمَد َ 69 عاماً.

ومن جانبه نال الفرنسيّ كريم بنزيمة نجم ريال مدريد جائزةَ ألفريدو دي ستيفانو لأفضل لاعب في الدوري الإسباني ليـَكسِرَ بذلكَ سيطرةَ الثنائيّ ميسّي ورونالدو على الجائزةِ منذ عام 2009.

ومنحت ماركا جائزةَ "زامـورا" للبلجيكيّ تيبو كورتوا حارسِ ِ مرمى ريال مدريد حيث تلقى أقـَلَّ عـَددٍ من الأهداف في الموسم الماضي إذ اهتزت شباكـُه في عشرين مناسبة فقط في أربع ٍ وثلاثين مباراة.

في حين نال كل من الفرنسيّ زين الدين زيدان مدرّب ريال مدريد والإسبانيّ جولن لوبيتيغي مدرب إشبيليّة جائزة "ميـغـيل مونيـوث "لأفضل مدرب في الدوري الإسباني عن الموسم الماضي.