آخر ضحايا الأسطورة الحية هو الحارس السابق لريال مدريد والحالي لبورتو البرتغالي إيكر كاسياس، حيث بات ميسي أكثر لاعب تحقيقاً للانتصارات في تاريخ الدوري الإسباني بـ 335 فوزاً متجاوزاً كاسياس 334 وذلك بعد قيادته برشلونة للفوز على أتلتيكو مدريد بثنائية نظيفة السبت.

وخلال قمة المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني بين برشلونة وأتلتيكو برز نجم الحارس السلوفيني يان أوبلاك حيث تصدى لثماني محاولات حاسمة لبرشلونة وهي الأعلى له هذا الموسم.

من جهة أخرى استمرت عقدة مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني أمام برشلونة، حيث لم ينجح المدرب الأرجنتيني في الفوز على الفريق الكتالوني في منافسات الدوري الإسباني.