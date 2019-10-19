ميسي يؤكد صعوبة عودة نيمار إلى برشلونة October 19, 2019 13:46 1:01 دقيقة أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صعوبة عودة البرازيلي نيمار إلى صفوف الفريق، مُعترفا في الوقت ذاته بافتقاده لكريستيانو رونالدو في الملاعب الإسبانية. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 3:26 دقيقة برشلونة يستعرض في أيبار ويضغط على ريال مدريد 1:27 دقيقة بوكا جونيورز يتعرض للهزيمة الأولى في الدوري 1:01 دقيقة ميسي يؤكد صعوبة عودة نيمار إلى برشلونة 0:44 دقيقة غيابات كثيرة في تشكيلة ريال لمباراة مايوركا 11:38 دقيقة موجز الأخبار 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:48 دقيقة دي ماريا: "الأهم هو الفوز" 3:34 دقيقة توخيل: "فوزنا على نيس لم يكن سهلاً" 4:21 دقيقة باريس سان جيرمان يمطر شباك نيس برباعية 4:35 دقيقة فرانكفورت يكرم وفادة ليفركوزن بثلاثية نظيفة