مونتشي المدير الرياضي لفريق إشبيلية يتحدث عن اللاعبين المغاربة في الفريق الأندلسي من قبل beIN SPORTS January 27, 2021 18:49 2:20 دقيقة أكد المدير الرياضي لنادي إشبيلية، مونتشي، في حوار حصري مع beIN SPORTS أن تأقلم اللاعبين المغاربة كان جيدًا للغاية، معرباً في نفس الوقت عن ثِقَته في عودةٍ قويةٍ لأسامة إدريسي. مقابلات تقارير إخبارية إشبيلية ياسين بونو مونتشي يوسف النصيري -آخر الفيديوهات 2:20 دقيقة مونتشي يتحدث عن اللاعبين المغاربة في إشبيلية 8:27 دقيقة ما المتوقع من توخيل لانتشال "سفينة تشيلسي"؟ 0:56 دقيقة صحيفة "بيلد": فليك قد يترك بايرن 0:30 دقيقة أرسنال يضم النرويجي أوديغارد على سبيل الإعارة 1:42 دقيقة مواجهات مرتقبة في دور المجموعات من دوري الأبطال 0:32 دقيقة تراي يونغ يضع حداً لمسلسل انتصارات كليبرز 1:00 دقيقة سحب قرعة دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي 3:41 دقيقة أرسنال "يثأر" من ساوثمبتون 4:56 دقيقة مانشستر سيتي يقسو على وست بروميتش ويتصدر مؤقتاً 5:36 دقيقة المنتخب المغربي يبلغ ربع النهائي باقتدار