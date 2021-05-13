مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة

معلومات البث المباشر لمباراة ريال مدريد وغرناطة

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومضيفه غرناطة فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة هامة ضمن الصراع على التتويج بلقب الليغا.

وفرضت مباراة ريال مدريد وغرناطة نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لحاجة ريال مدريد الماسة للفوز بغية مواصلة رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني.

ويأمل فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أن يتجاوز عقبة غرناطة بسلام لتشديد الملاحقة على المتصدر أتلتيكو مدريد الذي هزم ريال سوسييداد 2-1 أمس الأربعاء واستغلال تعثر الغريم الأزلي برشلونة أمام ليفانتي (3-3).

إلا أن غرناطة العنيد لن يكون صيداً يسيراً لزملاء كريم بنزيمة وقد يشكّل عقبة حقيقية أمام الفريق الملكي يصعب تجاوزها.

مباراة ريال مدريد وغرناطة - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS 1.

وستبث مباراة ريال مدريد وغرناطة اليوم الخميس على الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ريال مدريد وغرناطة أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.