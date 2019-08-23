مباراة ريال مدريد وبلد الوليد

ريال مدريد الذي استهل موسمه بفوز غالٍ خارج قواعده على سيلتا فيغو (3-1) بتشكيلة قديمة برز فيها أساسيا الجناح الويلزي غاريث بايل، يتطلع لتقديم مباراة كبيرة أيضاً أمام جمهوره في سانتياغو برنابيو، إلا أن المهمة لن تكون سهلة أمام بلد الوليد الذي كان فاز خارج أرضه في المرحلة الأولى على مضيفه ريال بيتيس (2-1).

وقدّم بايل، الذي كان ينوي ترك الملكي والاتجاه للدوري الصيني أداءً عالياً أمام سيلتا فيغو في ظل غياب النجم الجديد البلجيكي ادين هازار الذي يتوقع أن يعود إلى الملاعب بعد فترة التوقف الدولية.

كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد والقنوات الناقلة

موعد ريال مدريد وبلد الوليد سيكون يوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على beIN SPORTS HD3 يسبقها استديو تحليلي.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد على الانترنت سيكون متاحاً عبر beIN CONNECT.

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