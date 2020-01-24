يترقب المتصدر برشلونة في المرحلة 21 من الليغا امتحان صعب في ضيافة العنيد فالنسيا في ثاني ظهور لمدربه الجديد كيكي سيتيين في الليغا، حيث سيسعى النادي الكتالوني للخروج بالنقاط الكاملة من ملعب "ميستايا" الصعب تحسباً لفوز متوقع لشريكه ريال مدريد في بلد الوليد.

أمّا فالنسيا فسيبذل قصارى جهده لتحقيق الفوز الذي سيخوّل له العودة إلى سداسي المقدمة لتدارك موقفه في صراع التأهل لإحدى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا سيكون يوم السبت 25 جانفي 2020 في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة برشلونة وفالنسيا تشاهدونها في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS HD1.

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