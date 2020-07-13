مباراة ريال مدريد وغرناطة ستكون منقولة مباشرةً وحصرياً عبر قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت عبر beIN CONNECT.

مباراة ريال مدريد وغرناطة بث مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة

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مباراة ريال مدريد وغرناطة والتي تأتي ضمن الجولة السادسة والثلاثين من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم لن تكون سهلة للملكي في سباق الأمتار الأخيرة من الدوري حيث يحتاج ريال (80 نقطة) إلى فوزين من المباريات المتبقية، وأولها ضد غرناطة لحسم الدوري بصرف النظر عن نتائج برشلونة، وإحراز لقب الليغا للمرة الأولى منذ 2017، وتعزيز رقمه القياسي في البطولة.

ووصف زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الأسبوع الأخير من الليغا بالأصعب، مضيفاً أن فريقه يركز بشكل أكبر على مواجهة غرناطة قبل التفكير في آخر مباراتين.

موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة سيكون اليوم الاثنين في الساعة 23:00 بتوقيت مكّة المكرمة وستكون منقولة عبر beIN SPORTS HD1 وbeIN SPORTS HD3.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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