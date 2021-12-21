كيفية مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية

معلومات البث المباشر لمباراة برشلونة وإشبيلية

على ملعب رامون سانشيث بيسخوان يستقبل إشبيلية ضيفه الكاتالوني برشلونة في قمة مؤجلة عن الجولة الرابعة.

الفريق الأندلسي الساعي لتقليص الفارق مع المتصدر ريال مدريد إلى ثلاث نقاط يعاني من جملة غيابات بسبب الإصابة، على رأسِهم سوسو وخيسوس نافاس وإيريك لاميلا فيما تدرّب المهاجم المغربي يوسف النّصيري مع المجموعة للمرّة الأولى.

من جهته يسعى ثامن الترتيب برشلونة إلى الفوز في آخر لقاء له في هذا العام لمشاركة رايو فايكانو في المركز الرابع.

مباراة إشبيلية وبرشلونة – كيفية المشاهدة

• مباراة إشبيلية وبرشلونة سيكون موعدك معها اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• مواجهة إشبيلية وبرشلونة ستكون مذاعة عبر قناتي beIN SPORTS 1 PREMIUM و beIN SPORTS 1.

• يمكنك مشاهدة مباراة إشبيلية وبرشلونة أيضاً على الإنترنت إذ سيتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك ضغط هنا.

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