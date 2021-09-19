مواجهة قوية بين فالنسيا وريال مدريد من قبل beIN SPORTS September 19, 2021 09:47 2:55 دقيقة تتجه أنظار عشاق"الليغا" اليوم الأحد إلى ملعب الـ"ميستايا" الذي سيحتضن قمة الجولة الخامسة بين فالنسيا وريال مدريد. تقارير إخبارية الدوري الإسباني ريال مدريد فالنسيا -آخر الفيديوهات 1:23 دقيقة أليغري مستعد وبيولي يعتبرها صعبة 3:15 دقيقة قمّة مرتقبة بين باريس سان جيرمان وليون 2:55 دقيقة مواجهة قوية بين فالنسيا وريال مدريد 0:36 دقيقة كاراسكو: "جواو فيليش لم يكن يستحق الطرد" 3:00 دقيقة مانشستر يونايتد للعودة إلى سكة الانتصارات 3:05 دقيقة مباراة من العيار الثقيل بين توتنهام وتشيلسي 0:38 دقيقة ساديو ماني: "الفريق لم يقدم أفضل مباراة" 0:27 دقيقة غوارديولا يتحدث عن التعادل أمام ساوثهامبتون 0:42 دقيقة باوليني تصنع المفاجأة في بطولة سلوفينيا 0:29 دقيقة مستثمر كمبودي يعتزم شراء نادي سانت إيتيان