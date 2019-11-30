على ملعب "مينديثوروثا"، بادر "الميرنغي" بافتتاح باب التسجيل برأسية قائده سيرخيو راموس (52) غير أنّ لوكاس بيريث عدّل النتيجة من ركلة جزاء (65) ليعود ريال للتقدم وحسم أمر الانتصار بهدف داني كارفاخال (69).

بهذا الفوز الثمين قفز ريال مدريد إلى زعامة الليغا برصيد 31 نقطة بفارق 3 نقاط عن غريمه برشلونة الذي يلعب الأحد في ضيافة أتلتيكو مدريد ضمن قمة مباريات المرحلة. أمّا ديبورتيفو ألافيس فقد تجمّد رصيده عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر.

ملخص مباراة واهداف ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس (2-1)

نهاية المباراة: ريال يفوز على مضيفه ألافيس (2-1)

دق 88: لوكا بيريث كاد يبصم على التعادل والثنائية الشخصية غير أنّ تدخل مارسيلو الفدائي حرمه من ذلك.

دق 69: هدف ا "الملكي" يتقدم مجدداً بفضل داني كارفاخال الذي تابع رأسية إيسكو التي تألق في ردها الحارس فرناندو باتشيكو في مناسبة أولى قبل أن تلج مرماه.

دق 65: هدف ا لوكاس بيريز يعود بألافيس إلى نقطة بداية المباراة بتسجيله ركلة جزاء تحصل عليها زميله خوسيلو بعد عرقلة من القائد سيرخيو راموس داخل المنطقة.

دق 52: هدف ا سيرخيو راموس يضع ريال مدريد في المقدمة برأسية محكمة بعد ركلة حرة محكمة التنفيذ من الألماني طوني كروس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: (0-0)

دق 30: كريم بنزيمة يمهّد كرة رائعة للقادم من الخلف إيسكو غير أنّ الدولي الإسباني سدّد بين أحضان حارس ألافيس.

دق 18: كارفاخال يمهد لإيسكو داخل المنطقة والأخير يسدد بعيداً عن إطار المرمى رغم موقعه المثالي.

دق 9: ريال مدريد كاد يستفيد من النيران الصديقة لمدافع ألافيس غير أنّ الكرة العكسية للأخير ارتطمت بالقائم.

دق 7: مطالبات لاعبي ألافيس بركلة جزاء بدت واضحة داخل المنطقة، غير أنّ الحكم والـ"VAR" آمرا بمواصلة اللعب.

بداية المباراة

ريال مدريد - ديبورتيفو ألافيس .. تشكيلة الفريقين