

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وإشبيلية اليوم الأحد 9 مايو انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

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مباراة ريال مدريد وإشبيلية - لحظة بلحظة

ريال مدريد وإشبيلية| عودة المباراة في شوطها الثاني

سجل البرازيلي فرناندو، لاعب إشبيلية، ثلاثة أهداف في موسم واحد في كل دوري يلعب فيه لأول مرّة (الدوري البرتغالي، الدوري الإنكليزي الممتاز، الدوري التركي، الدوري الإسباني).

ريال مدريد وإشبيلية| نهاية أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأندلسي على صاحب الدار بهدف دون رد.

دق44 - ريال مدريد وإشبيلية| رأسية المدافع الفرنسي كوندي بين يدي الحارس كورتوا.

دق41 - ريال مدريد وإشبيلية| كاسميرو يحاول مباغتة الحارس بونو إلا أن تصويبته كانت بعيدة عن شباك إشبيلية.

كريم بنزيمة يقدم أداءًا رائعاً في هذه المباراة خلافاً لليافع البرازيلي فينسيوس الذي يفتقد للخيارات والقرارات الصائبة.

دق31 - ريال مدريد وإشبيلية| ريال مدريد يُجبر الفريق الأندلسي على المكوث في مناطقه بعد محاولات رفاق بنزيمة لإدراك التعادل.

دق25 - ريال مدريد وإشبيلية| تصويبة كاسيميرو سهلة للحارس المغربي ياسين بونو

دق22 - ريال مدريد وإشبيلية| سذاجة دفاعية غريبة من مدافعي ريال مدريد تكلفهم هدفاً للضيوف سجله البرازيلي فرناندو (1-صفر).

بعد البداية الجيدة لرفاق الكرواتي راكيتيتش تأثر أداء إشبيلية بعد الهدف الملغى لفريق ريال مدريد وبات الفريق الأندلسي عشوائي الأداء في المقابل تحسن وجه الفريق الأبيض كثيراً مقارنة بالبدايات.

دق17 - ريال مدريد وإشبيلية| ريال مدريد أصبح ماسكاً بزمام الأمور بالضغط على الفريق الأندلسي من خلال الاختراقات التي تأتي من الأطراف.

دق12 - ريال مدريد وإشبيلية| الحكم يرفض هدف كريم بنزيمة لأن صاحب التمريرة الحاسمة ألفارو أودريوزولا كان في وضعية تسلل. (الـVAR تدخل في هذه الحالة).

دق08 - ريال مدريد وإشبيلية| إشبيلية يضغط عالياً على الفريق الملكي في المقابل يحاول أبناء المدرب زيدان التأمين الدفاعي ثم شن الهجمات المرتدة في بداية المباراة.

دق04 - ريال مدريد وإشبيلية| بداية واعدة للمباراة التي تحمل في طياتها حماساً وقتالاً بين الفريقين

ريال مدريد وإشبيلية| بداية المواجهة التي تندرج ضمن مباريات الأسبوع 35

ريال مدريد وإشبيلية| فاز ريال مدريد في آخر 11 مباراة على أرضه ضد إشبيلية في الليغا.

ريال مدريد وإشبيلية| مواجهة القمّة تدور على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو

التشكيلة الأساسية:

ريال مدريد

إشبيلية