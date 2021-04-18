سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة ريال مدريد وخيتافي في واحدة من أهم مباريات اليوم الأحد.

وتمثل مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي في بث مباشر اليوم أهمية بالغة نظراً لقوة المنافسة على لقب الليغا، إذ أنّ ريال مدريد يريد التمسك بحظوظه.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

- 45+2 المدافع البرازيلي ميلتاو يلعب بثقة ويبعد كرة كادت أن تشكل خطورة على مرمى زميله كورتوا.

- 45 إلينا يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكنها علت العارضة.

- 39 رأسية رائعة من فينيسيوس يبعدها دافيد سوريا حارس خيتافي.

- مباراة مفتوحة تماماً من الجانبين، خيتافي بواسطة إلينا وكوكورييا لاعبا برشلونة السابقين يحاولان زيادة الضغط على مرمى كورتوا، ولكن ريال يقاوم بالهجوم أيضاً من خلال نشاط ماريانو الواضح.

- 28 دافيد تيمور مدافع خيتافي يبعد الكرة في الرمق الأخير من أمام ماريانو دياز.

- 23 القائم الأيسر لكورتوا ينقذ الملكي من هدف بعد رأسية رائعة من خايمي ماتا.

- 20 خيتافي يلعب بثقة كبيرة ويبادر بالهجمات.

- 08 راية التسلل مدعمة بالفار تلغي هدف ريال مدريد عن طريق ماريانو.

- 07 كورتوا ينقذ مرماه من هدف محقق بعد محاولة ماتياس أوليفيرا.

- 06 هجمة خطيرة لخيتافي تبعد من دفاع الملكي.

- 01 الحكم خوسيه سانشيز يطلق صافرة بداية المباراة.

مباراة ريال مدريد وبرشلونة - مباشر

- على ملعبه، يختبر خيتافي أطول سلسلة خالية من الإنتصارات أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني (تعادل 1 و5 هزائم)، وآخر فوزٍ له على نادي العاصمة في كوليسيوم بالبطولة حصل في اغسطس 2012 (2-1).

يحل ريال مدريد ضيفاً على خيتافي في إطار المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم في مباراة مرتقبة ستبث عبر قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت عبر beIN CONNECT، وسيسعى خلالها ريال مدريد إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الخامس على التوالي في الليغا.

ويمر ريال مدريد بأفضل فتراته على الصعيد الفني حالياً وذلك رغم الغيابات الكثيرة التي يعاني منها مدرب الفريق زين الدين زيدان، وآخرها كان الإعلان عن عدم مشاركة لاعب الوسط فيديريكو فالفيردي في المواجهة الهامة أمام خيتافي بسبب مخالطته شخص مصاب بفيروس كورونا.

وعاش الريال اسبوعاً رائعاً استهله بالفوز على برشلونة بهدفين مقابل هدف ثم تجاوز عقبة ليفربول في طريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني هو اليوم الأحد في الساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي أيضاً على الإنترنت إذ سيتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك اضغط هنا.

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