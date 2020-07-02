

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم تعدّ مناسبة جيدة لتلامذة زيدان للكشف عن مدى قدرتهم على تجاوز الضغوطات وتوسيع الفارق مع ملاحقهم المتعثر برشلونة.

وفرضت مباراة ريال مدريد وخيتافي نفسها كأهم مباريات اليوم في البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً لمساعي الأول للتكشير عن أنيابه وتعزيز صدارته مستفيداً من نتائج الفريق الكاتالوني المهزوزة .

وسيؤدي فوز خيتافي لتوجيه إحدى أكبر الصفعات باتجاه ريال مدريد خاصة وأنّ الضيف يريد الاقتراب مجدداً من المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.



مباراة ريال مدريد – مباشر



مشاهدة مباراة ريال مدريد مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين إذ أنّ ريال مدريد لا يريد ترك أي مجال للمفاجآت.

مباراة ريال مدريد وخيتافي يسبقها البث المباشر لتقارير عن وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناتي HD1 – HD3 باللغة العربية يوم الخميس في الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



البث المباشر لمباراة ريال مدريد وخيتافي عبر الإنترنت



وستبث مباراة ريال مدريد تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ريال مدريد أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.

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