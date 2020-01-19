لمن ستفوته مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة المهمة جداً بالنسبة لعشاق الفريق الكاتالوني يمكنه متابعة تغطيتنا الخاصة التي تتضمن نشر أبرز أحداث اللقاء ووضع المتابع في قلب الحدث لحظة بلحظة.

ويعد البث المباشر لمباراة برشلونة وغرناطة أحد أهم الأحداث التي ينبغي متابعتها اليوم وسط الكم الهائل من المباريات.

البث المباشر لمباراة برشلونة وغرناطة اليوم الأحد 19 كانون الثاني/يناير انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة برشلونة وغرناطة ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 3.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.