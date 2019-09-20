مشاهدة اهم مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت 21-09 سبتمبر والمباريات القادمة لهذا الأسبوع، منقولة كاملة في بث مباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

جدول ومواعيد اهم مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت 21-09 والبث المباشر لهذا الأسبوع تجدونه هنا مع القنوات الناقلة للبث المباشر عبر beIN SPORTS.

جدول مباريات اليوم لجميع الأحدث والقنوات الناقلة