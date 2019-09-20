مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطه بث مباشر اليوم عبر الانترنت
مشاهدة اهم مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت 21-09 سبتمبر والمباريات القادمة لهذا الأسبوع، منقولة كاملة في بث مباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.
جدول ومواعيد اهم مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت 21-09 والبث المباشر لهذا الأسبوع تجدونه هنا مع القنوات الناقلة للبث المباشر عبر beIN SPORTS.
جدول مباريات اليوم لجميع الأحدث والقنوات الناقلة
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مشاهدة اهم مباريات الدوري الإسباني يوم السبت بث مباشر وهذا الأسبوع والقنوات الناقلة والمواعيد
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المباراة
|
الموعد
|القناة
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أوساسونا × بتيس
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الجمعة 20-9 | 22:00
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beIN HD3
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فياريال × بلد الوليد
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السبت 21-09 | 14:00
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beIN HD3
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ليفانتي× ايبار
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السبت 21-09 | 17:00
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beIN HD3
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أتلتيكو مدريد × سيلتا فيغو
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السبت 21-09 | 19:30
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beIN HD3
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غرناطه× برشلونة
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السبت 21-09 | 22:00
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beIN HD3
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خيتافي× مايوركا
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الأحد 22-09 | 13:00
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beIN HD3
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اسبانيول× سوسييداد
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الأحد 22-09 | 15:00
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beIN HD3
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فالنسيا× ليجانيس
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الأحد 22-09 | 17:00
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beIN HD3
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بلباو × الافيش
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الأحد 22-09 | 19:30
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beIN HD3
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اشبيليه × ريال مدريد
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الأحد 22-09 | 22:00
|
beIN HD3