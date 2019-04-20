مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع الأمسية المليئة بالمباريات.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد الان في بث مباشر تعد من أولويات عشاق الفريق الكاتالوني نظراً لقوة المنافس واستمرار ملاحقة أتلتيكو مدريد الذي يرفض رمي المنديل الأبيض.

وفرضت مباراة برشلونة وريال سوسيداد نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.

ويأمل برشلونة أن يعزز الصدارة قبل العودة لمنافسات دوري أبطال أوروبا فيما يبحث ريال سوسيداد عن الاقتراب أكثر من المراكز المتوسطة.

برشلونة وريال سوسيداد التغطية الخاصة

(14) الأرجنتيني ليونيل ميسي يرسل كرة عرضية لزميله الأوروغوياني لويس سواريز لكن الحارس الأرجنتيني رولي يسبق سواريز.

- خلال أول 10 دقائق لم يتمكن برشلونة من تشكيل أي خطورة على مرمى ضيفه وكذلك الحال بالنسبة لمنافسه.

انطلاق مباراة برشلونة وريال سوسيداد.

تشكيلتا برشلونة وريال سوسيداد

📝 El once de hoy. ¡Juntos a por la victoria! AUPA REAL!!! 🔵⚪🔵#BarçaRealSociedad pic.twitter.com/ZFGUM4TYdj — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) April 20, 2019





موعد مباراة برشلونة القادمة ضد سوسيداد سيكون يوم السبت 20 أبريل في تمام الساعة 21:45 مساء بتوقيت مكّة المكرّمة وسيتم بث اللقاء عبر القناة beIN SPORTS HD3.

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تقديم مباراة برشلونة وريال سوسيداد

مباراة برشلونة وضيفه ريال سوسيداد تندرج في سياق مثالي للكتلان، القريبين جداً من حسم أمر الليغا، والمنتشين بالتأهل إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا عقب آداء مبهر أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي أشفعه بنتيجة عريضة (3-0).

وبعيداً عن قيمة سوسيداد التاريخية، فإن الفروقات كبيرة بين الفريقين هذا الموسم حيث يفصل بينهما 33 نقطة كاملة، إذ يتصدر برشلونة الدوري برصيد 73 نقطة بفارق 11 عن أتلتيكو الثاني، فيما يملك سوسيداد 41 نقطة في المركز العاشر.

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