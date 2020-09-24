مسيرة مظفّرة لسواريز مع برشلونة September 24, 2020 17:40 2:52 دقيقة بعد مغادرة لويس سواريز قلعة برشلونة يكون بذلك اللاعب الأوروغوياني قد اختتم مشوارا ناجحا مع الفريق الكاتالوني. تقارير إخبارية لويس سواريز الدوري الإسباني برشلونة -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة خالد عيسى: "العين يمرّ بظروف استثنائية" 0:38 دقيقة وليد عبد الله: "لم نستغل الفرص المتاحة" 0:47 دقيقة الأحبابي: "لم نكن جاهزين لخوض غمار دوري الأبطال" 0:35 دقيقة سواريز: "اللعب لبرشلونة كان بمثابة حلم تحقق" 0:58 دقيقة أحمد سهيل: لاعبو السد الشباب أثبتوا وجودهم 0:28 دقيقة الخليفي يمثّل دوري الدرجة الأولى في مكتب الرابطة 3:54 دقيقة "فوز شرفي" لسباهان أصفهان على السد 3:02 دقيقة هزيمة غير مؤثرة للنصر أمام العين 0:25 دقيقة ليدز يونايتد يضمّ الإسباني لورنتي إلى صفوفه 2:52 دقيقة مسيرة مظفّرة لسواريز مع برشلونة