مستقبل مجهول لأنسو فاتي مع برشلونة من قبل beIN SPORTS March 29, 2023 11:05 2:44 دقيقة من وريثٍ للرقم عشرة الذي حمله ميسي إلى لاعب عصفت به الإصاباتُ ولم يعدْ المدرب تشافي يعتمد عليه، تلك حكاية أنسو فاتي مع برشلونة. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة أنسو فاتي -آخر الفيديوهات 2:44 دقيقة مستقبل مجهول لأنسو فاتي مع برشلونة 1:41 دقيقة أيوب الكعبي يطمح للعودة إلى تشكيلة المنتخب المغربي 2:52 دقيقة كوري ينعش آمال ووريرز في التأهل المباشر 3:33 دقيقة تونس تبلغ نهائيات كأس أمم إفريقيا 0:42 دقيقة هالر يتمنى خوض المزيد من المباريات مع دورتموند 0:52 دقيقة مولر: "شهر أبريل سيكون حاسماً لبايرن ميونيخ" 0:37 دقيقة منتخب كوريا الجنوبية بطلاً للدورة الدولية الودية 0:57 دقيقة دورة ميامي: سينر إلى ربع النهائي على حساب روبليف 2:17 دقيقة اختتام الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية 2:24 دقيقة فوز باهر للمنتخب المصري على أرض نظيره المالاوي