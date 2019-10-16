وأعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم الأربعاء أنّها طلبت من الاتحاد المحلي نقل مباراة الـ "كلاسيكو" المرتقبة بين الغريمين برشلونة وريال مدريد، من أرض الأول إلى العاصمة، على خلفية التوتر في إقليم كتالونيا بعد أحكام السجن بحق قياديين انفصاليين.

وأفادت الرابطة في بيان أرسلته لوكالة الأنباء الفرنسية أنها طلبت "من لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم بأن تعقد اجتماعاً وتنقل مكان إقامة الكلاسيكو إلى مدريد بسبب الظروف الاستثنائية الخارجة عن سيطرتنا".

ومن المقرّر أن تقام المباراة بين برشلونة بطل الموسمين الماضيين وثاني الترتيب حالياً، وريال مدريد المتصدّر، على ملعب الأول كامب نو في 26 تشرين الأول/أكتوبر ضمن المرحلة العاشرة من الدوري.