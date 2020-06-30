مدرب برشلونة يأسف لضياع النقاط من قبل beIN SPORTS July 1, 2020 00:57 1:12 دقيقة يتحدث مدرب برشلونة كيكي سيتين بأسف عن ضياع النقاط وذلك بعد تعادل فريقه مع أتلتيكو مدريد 2-2. -آخر الفيديوهات 11:38 دقيقة لقاء خاص وممتع مع نجم ليفربول محمد صلاح 1:12 دقيقة مدرب برشلونة يأسف لضياع النقاط 1:33 دقيقة ماذا قال كاراسكو بعد التعادل مع برشلونة؟ 3:21 دقيقة يوفنتوس يستعرض ويحافظ على فارق النقاط مع لاتسيو 0:57 دقيقة ركلة جزاء أتلتيكو مدريد...تثير جدلاً واسعاً 4:11 دقيقة مانشستر يونايتد يضرب بقوة ويهزم برايتون بثلاثية 0:30 دقيقة هدف ميسي الـ700 يرى النور أمام أتلتيكو مدريد 3:43 دقيقة فوز عريض لإشبيلية خارج أرضه 3:13 دقيقة لاتسيو يواصل كفاحه ويقلب الطاولة على تورينو 4:14 دقيقة قمة ركلات الجزاء تفضي إلى التعادل