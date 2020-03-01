مدرب برشلونة: لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول وارتكبنا الأخطاء في الثاني من قبل beIN SPORTS March 2, 2020 00:22 3:27 دقيقة قال كيكي مدرب برشلونة إنّ فريقه قدّم أداءً جيداً في الشوط الأول لكنه ارتكب العديد من الأخطاء في النصف الثاني الأمر الذي جعل الفريق الكاتالوني يخسر نقاط المباراة. ريال مدريد برشلونة -آخر الفيديوهات 3:27 دقيقة كيكي: لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول ولكن 1:05 دقيقة هدفا مباراة ريال مدريد وبرشلونة بجميع اللغات 2:16 دقيقة تيرشتيغن: "الكلاسيكو معقد والدوري ما يزال طويلاً" 3:16 دقيقة زيدان: "أدّينا مباراة مكتملة" 0:20 دقيقة رونالدو يظهر في سانتياغو برنابيو خلال فوز الملكي 2:19 دقيقة كورتوا يؤكد أحقية ريال بالفوز في "كلاسيكو معقد" 1:54 دقيقة فينيسيوس: "إنها أمسيتي الأفضل مع ريال مدريد" 0:45 دقيقة قمة المصري ونهضة بركان تنتهي بالتعادل الإيجابي 2:09 دقيقة بوسكيتس: "أهدرنا فرصة الابتعاد عن ريال مدريد" 4:56 دقيقة الملكي يفك النحس ويعود لصدارة الليغا