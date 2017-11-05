مباراة ريال مدريد و لاس بالماس مباشر

مباراة ريال مدريد و لاس بالماس مباشر اليوم وفي أهم مباريات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.. ستكون فرصة ذهبية لرجال المدرب زيدان لتضميد الجراح ومصالحة جماهير البيرنابيو.

مباراة ريال مدريد و لاس بالماس مباشر اليوم.. تشاهدونها على قناة HD 3 على الساعة العاشرة و45 دقيقة ولهواة التعليق الإنكليزي يمكن مشاهدة المباراة على HD 11.

زيدان الهادئ يسعى لتصحيح مسار زملاء رونالدو

يدخل ريال مدريد المباراة بعد خسارتين متتاليتين أمام جيرونا 1-2 في الدوري المحلي وتوتنهام الإنكليزي 1-3 في مسابقة دوري أبطال اوروبا، فأدت الأولى إلى تخلفه بفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة المتصدر، والثانية إلى تأجيل تأهله إلى الدور ثمن النهائي للمسابقة التي يحمل لقبها في العامين الأخيرين، علماً بأنها الأولى له في دور المجموعات منذ 2012.

ويدرك النادي الملكي جيداً أنّ أي تعثر جديد في الدوري سيزيد صعوبة مهمته في الدفاع عن اللقب المحلي وإن كان التاريخ يؤكد عجزه عن تذليل فارق النقاط الثماني عن الصدارة كلما تأخر به.

وتتحدث وسائل الإعلام الإسبانية كثيراً عن أزمة ريال مدريد الذي أهدر نقاطاً كثيرة هذا الموسم خصوصاً على أرضه (7 من أصل 15 نقطة)، بيد أنّ مدربه الفرنسي زين الدين زيدان نفى ذلك مؤكداً أنه غير قلق.

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وقال زيدان عقب الخسارة أمام توتنهام الأربعاء: "لا، لست قلقاً، ولن أكون قلقاً هذا الموسم. لعبنا ضد فريق أفضل هذا المساء، يجب تقبل ذلك".

وأضاف: "من جهتنا لم نقدم مباراة سيئة، خلقنا بعض الفرص ولكن الكرة لم تعانق الشباك. لا يمكنني القول أننا في حالة بدنية سيئة. بعض اللاعبين يستعيدون لياقتهم أفضل من الآخرين، ولكن حتى اللحظة، يجب التركيز أكثر على الجانب النفسي والحفاظ على الهدوء وتسجيل الأهداف التي لم ننجح في تسجيلها مؤخراً".

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وتابع: "لا يتعلق الأمر بتعطل ذهني. أحياناً نسجل أهدافاً كثيرة، واليوم (أمس) لم ترغب الكرة في معانقة الشباك. إنها فترة عابرة. عموماً، أنا لست قلقاً بشأن عدم تسجيل أهداف. لدينا خبرة في الفريق. نحن بحاجة إلى تغيير هذا الاتجاه بعد خسارتين متتاليتين".

لكنّ ريال مدريد سيواجه فريقاً لم ينجح في الفوز عليه الموسم الماضي حيث أرغمه على التعادل 2-2 ذهاباً في لاس بالماس و3-3 إياباً في مدريد.

ويعاني لاس بالماس كثيراً هذا الموسم وحقق فوزين فقط حتى الآن مقابل 8 هزائم بينها 6 متتالية في مبارياته الست الأخيرة.

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