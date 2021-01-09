مباراة ريال مدريد ومضيفه أوساسونا على المحك! من قبل beIN SPORTS January 9, 2021 13:56 2:33 دقيقة بعد تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد أمام بلباو، باتت مواجهة ريال مدريد ومضيفه أوساسونا مهددة نظراً للعوامل المناخية الصعبة التي تجتاح إسبانيا حالياً. تقارير إخبارية الدوري الإسباني ريال مدريد أوساسونا -آخر الفيديوهات 1:26 دقيقة "هاتريك" النصيري يقود إشبيلية للفوز على سوسييداد 0:27 دقيقة كارلوفيتش إلى ثمن نهائي بطولة ديلراي بيتش 0:31 دقيقة غازانوفا تفجر المفاجأة وتُقصي بليشكوفا 1:21 دقيقة قمة مرتقبة بين أرسنال ونيوكاسل في الكأس 1:09 دقيقة بوتشيتينو يسعى لتحسين أداء الفريق 2:33 دقيقة مباراة ريال مدريد ومضيفه أوساسونا على المحك! 1:25 دقيقة أزفيل ليون يقترب من المشاركة في الـ"يوروليغ" 0:32 دقيقة ميلان يزفّ نبأ سعيداً لجماهيره بشأن إبراهيموفيتش 2:54 دقيقة برشلونة يسعى لمواصلة انتصاراته عندما يواجه غرناطة 2:55 دقيقة كوري يقود غولدن ستايت للفوز على كليبرز