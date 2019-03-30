مباراة برشلونة واسبانيول - معطيات ما قبل المواجهة والبث المباشر

يتطلع برشلونة المتصدّر إلى تحقيق الفوز السادس توالياً والحادي والعشرين في الدوري الإسباني عندما يستضيف جاره إسبانيول الثالث عشر والساعي بدوره إلى الابتعاد على مراكز الهبوط.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة ظهور النجم الأرجنتيني لبرشلونة ليونيل ميسي بعد الاصابة التي تعرّض لها خلال مواجهة منتخب بلاده الأرجنتين أمام فنزويلا.

مواجهة ديربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول تشاهدونها اليوم السبت على الساعة السادسة و15 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة برشلونة وإسبانيول بث مباشر عبر قناة beIN SPORTS HD3.

تابعوا معنا هنا مباراة برشلونة واسبانيول في نقل وحي ومباشر لوقائع اللقاء لحظة بلحظة مع كامل التفاصيل المزودة بلقطات فيديو لحظ حدوثها. اضغط للمتابعة