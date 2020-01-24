مالكوم في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS January 24, 2020 09:14 1:17 دقيقة في لقاء حصري مع beIN SPORTS، أشاد البرازيلي مالكوم لاعب زينيت الروسي، بزميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي مضيفا أن الأرجنتيني يتمتع بشخصية قوية تحب الفوز. مقابلات الدوري الإسباني -آخر الفيديوهات 1:46 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 2:20 دقيقة الزمالك ومازيمبي - التغطية الخاصة 0:24 دقيقة ماركينيوس يغيب عن باريس سان جيرمان 0:43 دقيقة تقارير تؤكد اتفاق إيريكسن مع إنتر ميلان 1:17 دقيقة مالكوم في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS 3:46 دقيقة ليفربول يكبح "شراسة" وولفرهامبتون 0:28 دقيقة فالنسيان يضمّ الموريتاني علي عبيد إلى صفوفه 0:26 دقيقة هازارد يعود إلى تدريبات ريال مدريد 0:57 دقيقة الغرافة يكبّد الريان الخسارة الأولى في الموسم 1:52 دقيقة البحرين تتغلّب على السعودية وتبلغ نصف النهائي